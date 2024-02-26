В новый пакет помощи от Германии для ВСУ вошли артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования

Сегодня, 26 февраля, правительство Германии отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Как говорітся в отчете, Украина за последнее время получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Кроме того, ФРГ передала три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

В пакете упоминаются также 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.