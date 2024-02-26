До нового пакету допомоги від Німеччини для ЗСУ увійшли артилерійські снаряди, дрони та машини розмінування

Сьогодні, 26 лютого, уряд Німеччини прозвітував про відправку чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони та машини розмінування. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Як кажуть у звіті, Україна останнім часом отримала 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, а також чотири машини розмінування WISENT 1.

Крім того, ФРН передала три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та 250 наборів інструментів із підривними матеріалами.

У пакеті згадуються також 10 розвідувальних безпілотників Vector з запчастинами, 22 системи датчиків та глушилок проти дронів, 12 терміналів супутникового зв'язку та чотири автомобілі для охорони кордону.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні у майбутньому. Там з'явилися 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 та 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.