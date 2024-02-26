У Часового Яра укрепления ВСУ не позволят врагу совершить «легкую прогулку». Об этом заявил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить «легкую прогулку». Конечно, мы будем выбивать врага по всем направлениям, по всему имеющемуся вооружению, амуниции», — сказал Евлаш.

Евлаш также отметил, что противник пытается атаковать «как в лоб, так и по флангам» вблизи сел Ивановское и Богдановка, используя разные штурмовые отряды. По его словам российские военные используют маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек 5-6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта.

Также по словам Евлаша, на Купянском направлении «достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени».

«Сейчас продолжается возведение фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, являющиеся долговременными оборонительными точками, кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Внедряются минные поля на наиболее угрожающих участках»,— прокомментировал военный.