ЗСУ поблизу Часового Яру проводять серйозні інженерні роботи — Євлаш

У Часового Яру зміцнення ЗСУ не дозволять ворогові здійснити «легку прогулянку». Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«У Часового Яру також проводилися та проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, не дозволять ворогові просто так здійснити «легку прогулянку». Звичайно, ми вибиватимемо ворога в усіх напрямках, у всьому наявному озброєнні, амуніції», — сказав Євлаш.

Євлаш також зазначив, що противник намагається атакувати «як у чоло, так і по флангах» поблизу сіл Іванівське та Богданівка, використовуючи різні штурмові загони. За його словами, російські військові використовують маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька осіб 5-6, і на таких апаратах дістаються лінії фронту.

Також, за словами Євлаша, на Куп'янському напрямку «досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені».

«Наразі триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямі: там є й бетонні споруди, які є довгостроковими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямі. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках», - прокоментував військовий.