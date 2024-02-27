ВСУ за сутки уничтожили 850 окупантов и огромное количество техники — Генштаб

Потери российской армии за последние сутки, 26 февраля, составили 850 россиян, также ВСУ ликвидировали огромное количество военной техники. С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 411 тысяч 550 оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 411550 (+850) человек ликвидировано;

танков - 6556 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 12494 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 1009 (+16) ед.;

РСЗО - 1000 ед.;

средства ПВО - 686 ед.;

самолетов - 340 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22) ед.;

крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28) ед.;

специальная техника - 1588 (+8) ед.





«За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 27 февраля российская армия РФ ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.