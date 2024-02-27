ЗСУ за добу знищили 850 окупантів та велику кількість техніки — Генштаб

Втрати російської армії за останню добу, 26 лютого, склали 850 росіян, також ЗСУ ліквідували величезну кількість військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення було знищено 411 тисяч 550 окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 411550 (+850) осіб ліквідовано;

танків – 6556 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 12494 (+16) од.;

артилерійських систем – 1009 (+16) од.;

РСЗВ – 1000 од.;

засоби ППО – 686 од.;

літаків – 340 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22) од.;

крилаті ракети -1912 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13065 (+28) од.;

спеціальна техніка – 1588 (+8) од.





«Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 27 лютого російська армія РФ вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.