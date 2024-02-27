Силы ПВО сбили ночью 11 «шахедов» и 2 ракеты

Сегодня, 27 февраля, российская армия РФ ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 27 февраля 2024 года противник атаковал баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной – Х-31П из оккупированных Херсонской и Донецкой обл. и 13 ударными беспилотниками типа «Shahed» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ», — говорится в сообщении.





В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 «шахедов» в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.



Ранее мы писали, что 25 февраля российская оккупационная армия около 23:00 нанесла два ракетных удара с ЗРК С-300 по поселку Песочин, где попала по двум ангарам с зерном.