15 стран Европейского Союза готовы покупать снаряды Украине – Петр Фиала

Несколько европейских стран поддержали инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки ВСУ. Об этом пишет французское издание Le Monde.



Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о новых мерах по предоставлению Киеву большего количества оружия во время саммита, организованного в Париже с участием двадцати семи других стран.



«Вместе с Украиной, с нашими партнерами мы будем там решительно, столько, сколько необходимо и сколько бы это ни потребовалось», — заявил Макрон.

Aux côtés de l'Ukraine, avec nos partenaires nous serons là résolument, aussi longtemps que nécessaire et quoi que cela exige. pic.twitter.com/vhsix4HVan — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2024



Он объявил о создании «коалиции для глубоких ударов» с целью обеспечить Украину ракетами и бомбами средней и большой дальности.



По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, около пятнадцати стран заявили, что готовы присоединиться к пражской инициативе Европейского Союза по закупке боеприпасов за пределами Европы, чтобы лучше поддерживать военные усилия Украины.



Ранее Канада планировала предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.