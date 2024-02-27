15 країн Європейського Союзу готові купувати снаряди для України – Петр Фіала

Декілька європейських країн підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки ЗСУ. Про це пише французьке видання Le Monde.



Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок про нові заходи щодо надання Києву більшої кількості зброї під час саміту, організованої у Парижі за участю двадцяти семи інших країн.



«Разом з Україною, з нашими партнерами ми будемо там рішуче, стільки, скільки необхідно і скільки б це не було потрібно», - заявив Макрон.

Aux côtés de l'Ukraine, avec nos partenaires nous serons là résolument, aussi longtemps que necessaire et quoi que cela exige. pic.twitter.com/vhsix4HVan - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2024



Він оголосив про створення «коаліції для глибоких ударів» з метою забезпечити Україну ракетами та бомбами середньої та великої дальності.



За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, близько п'ятнадцяти країн заявили, що готові приєднатися до празької ініціативи Європейського Союзу щодо закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб краще підтримувати військові зусилля України.



Раніше Канада планувала надати кошти на ініціативу Чехії щодо постачання великої кількості артилерійських снарядів в Україну.