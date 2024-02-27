Оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона: ранения получили три человека

Обстрелы Херсона. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки армия России с временно оккупированного левого берега почти полтора десятка раз атаковала Херсон. Об этом написал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Большинство ударов оккупанты нанесли по жилым кварталам города. Ранение получила 66-летняя женщина. Были повреждены дома, автомобили», — рассказал Мрочко.



В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что в одном из районов города зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, также повреждены админздание и автомобили.



«Из-за российской агрессии три человека получили ранения», — отметил глава Херсонской ОВА.



Также в течение суток из-за российских обстрелов произошли два пожара на открытых территориях.



Напомним, местные власти Херсона предупредили жителей, что в результате очередных обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты.