Окупанти атакували житлові квартали Херсона: поранення отримали троє людей

Обстріл Херсона. Фото: кадр із відео

Минулої доби армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега майже півтора десятка разів атакувала Херсон. Про це написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Більшість ударів окупанти завдали по житлових кварталах міста. Поранення дістала 66-річна жінка. Було пошкоджено будинки, автомобілі», — розповів Мрочко.



Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що в одному з районів міста зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.



«Через російську агресію троє людей отримали поранення», — зазначив голова Херсонської ОВА.



Також протягом доби через російські обстріли сталися дві пожежі на відкритих територіях.



Нагадаємо, місцева влада Херсона попередила жителів, що внаслідок чергових обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути.