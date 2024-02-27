Auchan закроет магазины в Запорожье и Кривом Роге

Auchan Украина переходит в онлайн формат работы в Запорожье и Кривом Роге, а 3 марта закроет магазины в этих городах в связи с окончанием договора аренды. Об этом говорится на сайте компании.



8 января в городе Кривой Рог в результате масштабных обстрелов пострадал ТРК Солнечная Галерея и часть арендованного помещения, в котором расположен гипермаркет Auchan.



В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 г. Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине.



В компании заявили, что закрытие связано с тем, что клиенты стали отдавать предпочтение онлайн заказам.



«Магазины Auchan Украина в Запорожье и Кривом Роге закроются, но онлайн мы открыты всегда. Продолжаем работать как интернет-магазин», — отметили в Auchan Украина.



Напомним, 23 февраля 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.