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Auchan закриє магазини у Запоріжжі та Кривому Розі

27 лютого 2024, 12:30

Auchan закриє магазини у Запоріжжі та Кривому Розі

Auchan Україна переходить в онлайн формат роботи у Запоріжжі та Кривому Розі, а 3 березня закриє магазини у цих містах у зв'язку із закінченням договору оренди. Про це йдеться на сайті компанії.

8 січня у місті Кривий Ріг внаслідок масштабних обстрілів постраждав ТРК Сонячна Галерея та частина орендованого приміщення, в якому розташовано гіпермаркет Auchan.

У зв'язку із закінченням договору оренди, 3 березня 2024 р. Auchan Україна закриє магазини у містах Запоріжжі та Кривий Ріг та забезпечить працівників робочими місцями у містах присутності Auchan в Україні.

У компанії заявили, що закриття пов'язане з тим, що клієнти стали надавати перевагу онлайн замовленням.

«Магазини Auchan Україна у Запоріжжі та Кривому Розі закриються, але онлайн ми відкриті завжди. Продовжуємо працювати як інтернет-магазин», - зазначили в Auchan Україна.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Національне агентство із запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.

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