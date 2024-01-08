Армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами: повреждены дома и торговый центр

Торговый центр «Ашан» в Кривом Роге. Фото: кадр из видео

Сегодня утром оккупационная армия РФ атаковала Украину ракетами, россияне нанесли удар по Кривому Рогу, попав в торговый центр «Солнечная галерея». Видео результата обстрела опубликовали местные жители.



«Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется», — написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



Вчера вечером и ближе к полуночи оккупанты также обстреляли Никопольский район.



«Били по самому Никополю и по Марганцу. Повреждены 2 пятиэтажных дома, 1 частный, хозяйственная постройка и автомобиль. К счастью, никто не пострадал», — сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Обстрел жилых домов Днепропетровской области. Фото: Telegram

Обстрел жилых домов Днепропетровской области. Фото: Telegram

Обстрел жилых домов Днепропетровской области. Фото: Telegram

По данным ГСЧС в Днепропетровской области, всего за сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров, погиб один человек.



Воздушная тревога в Украине длилась более двух часов сегодня утром. Россия выпустила разные типы ракет, во многих регионах работала ПВО.



Ранее стало известно, что российские войска совершили массированный обстрел по гражданской инфраструктуре Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.