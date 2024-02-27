Третья штурмовая бригада уничтожила российскую гаубицу Д-20

Украинские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-20 российских оккупантов. Об этом сообщили в Третьей штурмовой бригаде сегодня, 27 февраля.



«Это кадры артиллерийской дуэли, где оккупанты развернули огневую позицию, и ее обнаружили наши бойцы. Два прицельных попадания и пушка-гаубица Д-20 противника были успешно ликвидированы», — говорится в сообщении.



Справка



Пушка-гаубица Д-20 — советская 152-мм буксируемая пушка-гаубица с ручным заряжанием. На западе впервые стала известна в 1955 году, поэтому в государствах блока NATO имеет обозначение M1955.



Ранее мы писали, что потери российской армии за 26 февраля составили 850 россиян, также ВСУ ликвидировали огромное количество военной техники. С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 411 тысяч 550 оккупантов.