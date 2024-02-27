Третя штурмова бригада знищила російську гаубицю Д-20

Українські військовослужбовці знищили гаубицю Д-20 російських окупантів. Про це повідомили у Третьій штурмовій бригаді сьогодні, 27 лютого.



«Це кадри артилерійської дуелі, де окупанти розгорнули вогневу позицію, і її виявили наші бійці. Два прицільних влучання, й гармату-гаубицю Д-20 противника було успішно ліквідовано», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Гармата-гаубиця Д-20 — радянська 152-мм гармата-гаубиця, що буксирується з ручним заряджанням. На заході вперше стала відома у 1955 році, тому в державах блоку NATO має позначення M1955.



Раніше ми писали, що втрати російської армії за 26 лютого становили 850 росіян, також ЗСУ ліквідували величезну кількість військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення було знищено 411 тисяч 550 окупантів.