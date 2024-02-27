«Синево» может остановить работу из-за ареста главного офиса

Европейская медицинская лаборатория «Синево» предупредила, что будет вынуждена прекратить свою деятельность в результате ареста, наложенного ДБР на здание главного офиса и центральной лаборатории в Киеве.



В сети украинских лабораторий заявили, что из-за незаконного ареста, без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно.







В том числе обслуживаемые сетью «Синево» на безвозмездной основе: пациенты по программе мед. гарантий НСЗУ, бойцы Сил ТрО ВСУ, пациенты института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, пациенты центра протезирования и реабилитации Superhumans Center и другие.



«В результате противоправных действий ГБР, бюджет воюющей страны потеряет сотни миллионов гривен налогов и сборов (за 2023 год мы уплатили более 310 млн грн), более 2300 сотрудников компании станут безработными, а инвестиционному имиджу Украины будет нанесен непоправимый ущерб», — предупредили в «Синево».



В комментариях компании в соцсети Facebook пресс-служба «Синево» отметила, что Уголовное производство, в рамках которого ГБР наложил арест на здание, ведется по факту незаконного выведения из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

Комментарий «Синево». Фото: Facebook

«В то же время, указанное выше уголовное производство ГБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к зданию, принадлежащему группе, и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника - кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц», — говорится в сообщении.



На официальной странице Государственного бюро расследований комментариев пока нет. Напомним, работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел.