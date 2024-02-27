«Сінево» може зупинити роботу через арешт головного офісу

Європейська медична лабораторія «Сінево» попередила, що буде змушена припинити свою діяльність внаслідок арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу та центральної лабораторії у Києві.



У мережі українських лабораторій заявили, що через незаконний арешт без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця.







У тому числі ті, що обслуговуються мережею «Сінево» на безоплатній основі: пацієнти по програмі мед. гарантій НСЗУ, бійці Сил ТрО ЗСУ, пацієнти інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, пацієнти центру протезування та реабілітації Superhumans Center та інші.



«В результаті протиправних дій ДБР, бюджет воюючої країни втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів (за 2023 рік ми сплатили понад 310 млн грн), більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними, а інвестиційному іміджу України буде нанесена непоправна шкода», — попередили в « Синєво».



У коментарях компанії у соцмережі Facebook пресслужба «Сінево» зазначила, що Кримінальне провадження, в рамках якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна в період з 2016 по 2021 рік.

Коментар «Синєво». Фото: Facebook

«Водночас, зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ні до міжнародної групи Medicover, ні до будівлі, що належить групі, і на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще 2010 року у фізичних осіб», - йдеться у повідомленні.



На офіційній сторінці Державного бюро розслідувань коментарів наразі немає. Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування з авіакатастрофи вертольота 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.