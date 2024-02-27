В ГБР опровергли следственные действия в отношении «Синево»

Сегодня, 27 февраля, представители медицинской лаборатории «Синево» заявили, что могут прекратить свою деятельность в результате ареста, наложенного ГБР на здание главного офиса. Однако в ГБР уточнили, что никаких следственных действий в отношении медицинского предприятия не проводилось.



В Государственном бюро расследований отметили, что осуществляют это досудебное расследование еще с 2022 года.



В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостного имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следственным судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.



«Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня», — уточнили правоохранители.



В ГБР подчеркнули, что расследование касается факта совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса госпредприятия.



«Новости Донбасса» отправили запрос в офис медлаборатории, чтобы представители «Синево» могли объяснить с какими сложностями столкнулись и почему заявили о возможной остановке своей работы.



Ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает механизм мониторинга давления на бизнес. Об этом сообщил вице-премьер цифровой трансформации Михаил Федоров украинскому деловому журналу Forbes.



А после сегодняшней истории с «Синево» на этом акцентировал внимание и народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк, отметив, что шел второй месяц из трех моратория на проверки бизнеса от СНБО от 23 января.