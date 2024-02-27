Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В ГБР опровергли следственные действия в отношении «Синево»

27 февраля 2024, 18:30

В ГБР опровергли следственные действия в отношении «Синево»

Сегодня, 27 февраля, представители медицинской лаборатории «Синево» заявили, что могут прекратить свою деятельность в результате ареста, наложенного ГБР на здание главного офиса. Однако в ГБР уточнили, что никаких следственных действий в отношении медицинского предприятия не проводилось.

В Государственном бюро расследований отметили, что осуществляют это досудебное расследование еще с 2022 года.

В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостного имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следственным судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.

«Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня», — уточнили правоохранители.

В ГБР подчеркнули, что расследование касается факта совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса госпредприятия.

«Новости Донбасса» отправили запрос в офис медлаборатории, чтобы представители «Синево» могли объяснить с какими сложностями столкнулись и почему заявили о возможной остановке своей работы. 

Ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает механизм мониторинга давления на бизнес. Об этом сообщил вице-премьер цифровой трансформации Михаил Федоров украинскому деловому журналу Forbes.

А после сегодняшней истории с «Синево» на этом акцентировал внимание и народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк, отметив, что шел второй месяц из трех моратория на проверки бизнеса от СНБО от 23 января.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Киев
Прочее
Бизнес Арест Синево
Организации
ГБР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:18
ВСУ отошли от поселков Степовое и Северное под Авдеевкой — ОСГВ «Таврия»
16:58
Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым
14:42
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
14:30
Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой
08:37
Путин включил украинские области в Южный военный округ: анализ ISW
23:59
Войска РФ оккупировали Степовое и Северное под Авдеевкой — DeepState
23:37
Главное за день: Армия РФ штурмует Орловку. Силы обороны Украины отошли от Ласточкино
10:42
Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары
09:48
Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT
08:05
За сутки россияне больше всего атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб
07:35
Россияне обстреляли Днепр, есть пострадавшие
23:14
Главное за день: Россияне снова расстреляли пленных военных. РФ готовит новое наступление
21:22
Минобороны РФ вечером заявило об уничтожении якобы двух украинских ракет
19:15
Россия готовит наступление на конец весны-начало лета — Зеленский
18:17
Украина не проиграет войну, если будет сильна оружием — Зеленский
15:58
Россия удерживает в плену 28 тысяч украинцев — Лубинец
15:40
В оккупированном Донецке под обстрел попал микрорайон Текстильщик: пострадали двое людей
13:35
На оккупированной части Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ
12:56
Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму
23:10
Главное за день: Захват поселка на Донетчине. Российские паспорта в Авдеевки
все новости
18:37
В США призвали страны G7 срочно найти способ передать российские активы Украине
18:30
В ГБР опровергли следственные действия в отношении «Синево»
18:15
В марте–мае спецоперация России «Майдан-3» достигнет кульминации —украинская разведка
17:18
ВСУ отошли от поселков Степовое и Северное под Авдеевкой — ОСГВ «Таврия»
17:14
Сотрудники «Красного Креста» РФ могли издеваться над украинскими пленными в колонии
16:58
Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым
16:02
В Британии рассказали, будут ли отправлять свои войска в Украину
15:59
СБУ нашла фигурантов видео с кадыровским лозунгом. Им грозит тюрьма
15:58
Украинские военные сбили второй Су-34 РФ за день
15:28
Экипаж «Белый Ангел» эвакуировал из Донетчины жительницу, которая пострадала от атак россиян
15:10
Канцлер Германии выступил против отправки западных войск в Украину
15:06
Военное и политическое руководство РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских военнопленных
14:42
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
14:30
Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой
14:16
«Синево» может остановить работу из-за ареста главного офиса
14:14
Европарламент сегодня одобрил передачу Украине помощи в 50 млрд евро
13:38
Под Киевом компания молодежи на дне рождения кричала «Ахмат — сила!»
12:35
Третья штурмовая бригада уничтожила российскую гаубицу Д-20
12:30
Auchan закроет магазины в Запорожье и Кривом Роге
11:52
Заводы КНДР работают на полную мощность, чтобы производить снаряды для России
все новости
ВИДЕО
Экипаж «Белый Ангел» эвакуировал из Донетчины жительницу, которая пострадала от атак россиян Экипаж «Белый Ангел» эвакуировал из Донетчины жительницу, которая пострадала от атак россиян
27 февраля, 15:28
Под Киевом компания молодежи на дне рождения кричала «Ахмат — сила!» Под Киевом компания молодежи на дне рождения кричала «Ахмат — сила!»
27 февраля, 13:38
Третья штурмовая бригада уничтожила российскую гаубицу Д-20 Третья штурмовая бригада уничтожила российскую гаубицу Д-20
27 февраля, 12:35
Борисовское кладбище в Москве начали готовить к похоронам Навального прошлой ночью, — СМИ Борисовское кладбище в Москве начали готовить к похоронам Навального прошлой ночью, — СМИ
26 февраля, 17:25
Бои возле Работино. Фото: кадр из видео Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
26 февраля, 12:22
Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
25 февраля, 20:21

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама