У ДБР спростували слідчі дії щодо «Сінево»

Сьогодні, 27 лютого, представники медичної лабораторії «Сінево» заявили, що можуть припинити свою діяльність внаслідок арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу. Однак у ДБР уточнили, що жодних слідчих дій щодо медичного підприємства не проводилося.



У Державному бюро розслідувань наголосили, що здійснюють це досудове розслідування ще з 2022 року.



У результаті розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.



«Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», — наголосили правоохоронці.



У ДБР пояснили, що розслідування стосується факту вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства.



«Новини Донбасу» відправили запит до офісу медлабораторії, щоб представники «Сінево» могли пояснити з якими складнощами зіткнулися і чому заявили про можливу зупинку своєї роботи.



Раніше стало відомо, що Мінцифри розробляє механізм моніторингу тиску на бізнес. Про це повідомив віцепрем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров українському діловому журналу Forbes.



А після сьогоднішньої історії з «Сінево» на цьому наголосив і народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк, зазначивши, що йшов другий місяць трьох місяців мораторію на перевірки бізнесу від РНБО від 23 січня.