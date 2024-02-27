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Из Селидовской общины на Донбассе эвакуировали еще 29 гражданских, среди которых 15 детей

27 февраля 2024, 20:33

Из Селидовской общины на Донбассе эвакуировали еще 29 гражданских, среди которых 15 детей

Эвакуация гражданских жителей Селидовской общины. Фото: Селидовская ГВА Эвакуация гражданских жителей Селидовской общины. Фото: Селидовская ГВА

Из Селидовской общины Донбасса эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей. Об этом в телеграмме сообщила Селидовская городская военная администрация.

«Эвакуация гражданских жителей Селидовской общины в более безопасные регионы страны продолжается. Сегодня в Закарпатскую область с последующим расселением эвакуированы семьи с детьми: 29 человек, среди которых 15 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью гуманитарной миссии «Пролисок» жителей общины доставили в железнодорожный вокзал города Покровск, откуда эвакопоездом они отправились на Западную Украину.

Напоним, 26 февраля из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области были эвакуированы все дети.

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