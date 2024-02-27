Із Селидівської громади на Донбасі евакуювали ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей

Евакуація громадянських мешканців Селидівської громади. Фото: Селидівська МВА

Із Селидівської громади Донбасу евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей. Про це у телеграмі повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«Евакуація громадянських мешканців Селидівської громади до безпечніших регіонів країни триває. Сьогодні до Закарпатської області з подальшим розселенням евакуйовано сім'ї з дітьми: 29 осіб, серед яких 15 дітей», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою гуманітарної місії «Пролісок» мешканців громади доставили до залізничного вокзалу міста Покровськ, звідки евакопоїздом вони вирушили до Західної України.

Нагадаємо, 26 лютого з Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було евакуйовано всіх дітей.