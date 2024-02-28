Нидерланды заказали у Чехии для Украины новейшие самоходные артиллерийские установки DITA

САУ DITA. Фото: defensie.nl

Министерство обороны Нидерландов заказало для Украины девять самоходных артиллерийских установок DITA, пишет официальный сайт минобороны партнера Украины.



Отмечается, что это оружие — часть крупного нидерландского заказа для Украины, поставляемого двумя производителями в Чехии.



DITA использует боеприпасы стандарта НАТО 155 мм с дальностью стрельбы 39 км.



«Украина испытывает большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали для этой страны 9 штук», — говорится в сообщении.



155-мм САУ DITА производит чешская компания и экспортер вооружения Excalibur Army. Самоходная артиллерийская установка оснащена усовершенствованной бортовой системой управления и автономной надстройкой.



Напомним, Нидерланды выделяют 87 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины, 25 миллионов евро также будут перечислены в Международный фонд Украины (IFU) на приобретение оборудования.



Также Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.