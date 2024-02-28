Нідерланди замовили у Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA

САУ DITA. Фото: defensie.nl

Міністерство оборони Нідерландів замовило Україні дев'ять самохідних артилерійських установок DITA, пише офіційний сайт міноборони партнера України.



Зазначається, що ця зброя є частиною великого нідерландського замовлення для України, яке поставляється двома виробниками в Чехії.



DITA використовує боєприпаси стандарту НАТО 155 мм із дальністю стрільби 39 км.



«Україна відчуває велику потребу у цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили для неї 9 штук», - йдеться у повідомленні.



155-мм САУ DITА виробляє чеська компанія та експортер озброєння Excalibur Army. Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою керування та автономною надбудовою.



Нагадаємо, Нідерланди виділяють 87 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, 25 мільйонів євро також буде перераховано до Міжнародного фонду України (IFU) на придбання обладнання.



Також Міністерство оборони Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.