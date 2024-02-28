В Болгарии заявили о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Болгарии Тодор Тягарев пообещал, что в скором времени нашей стране будет отправлена новая военная помощь, в частности, обещанные БТР (бронированная транспортно-боевая машина для транспортировки личного состава и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя - ред.). Об этом сообщает местное издание.



По его данным, болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.



«БТР для Украины все еще находятся в Софии (столица Болгарии - ред.). Они уедут через несколько дней, но сроки я не назову», — добавил он, заверив, что более приоритетная помощь уже давно ушла.



Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что Болгария отправила в Украину также комплекты С-300.



Ранее мы писали, что Европейский парламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.