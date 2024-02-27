Европарламент сегодня одобрил передачу Украине помощи в 50 млрд евро

Европейский парламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

«Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 "за", 40 "против", 39 "воздержались") одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро», — написал он.

Напомним, лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

А уже 5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.