У Болгарії заявили про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Болгарії Тодор Тягарьов пообіцяв, що незабаром нашій країні буде відправлено нову військову допомогу, зокрема, обіцяні БТР (броньована транспортно-бойова машина для транспортування особового складу та їх матеріальних засобів до місця виконання бойового завдання та евакуації поранених та уражених з поля бою - ред.). Про це повідомляє місцеве видання.



За його даними, болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро.



«БТР для України все ще перебувають у Софії (столиця Болгарії – ред.). Вони поїдуть за кілька днів, але терміни я не назву», — додав він, запевнивши, що пріоритетніша допомога вже давно пішла.



Окрім того, глава оборонного відомства зазначив, що Болгарія відправила до України також комплекти С-300.



Раніше ми писали, що Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.