Краматорск: В домах с низким уровнем оплаты услуг будут отключать лифты

В краматорских многоэтажках будут отключать лифты за низкий уровень оплаты услуг. Фото: Краматорская ГВА

Жильцам многоквартирных домов с низким уровнем оплаты услуг по управлению домом будут отключать лифты. Об этом, со ссылкой на управляющую компанию «Добробут-Краматорск», сообщила сегодня Краматорская городская военная администрация.

«Ежемесячно наша управляющая компания для бесперебойной работы лифтового хозяйства и вашего удобства осуществляет платежи за обслуживание лифтов и за электроэнергию, которую они потребляют», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что в феврале уровень платежей стал критически низким и компания стала перед выбором — выплачивать зарплаты людям, ежедневно выходящим на работу: слесарям, сантехникам, аварийщикам, дворникам, или продолжать работу лифтов.

«Для возобновления работы лифтов был выполнен большой объем работы, затрачены значительные средства. Дальнейшая работа лифтового хозяйства – наша общая задача. И именно оплата жителями за услугу по обслуживанию многоквартирного дома — самый важный вклад в ее реализацию», — говорится в обращении управляющей компании.

Напомним, в декабре 2023 года в Краматорске выполнили капитальный ремонт шести пассажирских лифтов.