В Краматорске капитально отремонтировали шесть лифтов

В Краматорске произвели капитальный ремонт шести пассажирских лифтов. Фото: УЖКХ Краматорска

В Краматорске выполнили капитальный ремонт шести пассажирских лифтов. Об этом сообщило управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета.

«Согласно договорам, заключенным управлением жилищно-коммунального хозяйства, выполнили капитальный ремонт и замену единиц и узлов технологического оборудования шести пассажирских лифтов в многоквартирных домах города по следующим адресам: ул. Я. Мудрого, 53; Софиевская, 205; Хрустальная, 2; Быкова, 15, 21 и Врачебная, 35», — говорится в сообщении.

В конце октября нынешнего года в местных СМИ появилась информация, что в большинстве многоэтажек Краматорска заработали лифты, которые были отключены более года назад. Отмечалось, что всего в многоэтажных домах города 742 лифта. Часть из них нуждается в ремонте, почти 20 были серьезно повреждены.