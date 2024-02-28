Краматорськ: У будинках з низьким рівнем оплати за послуги відключатимуть ліфти

У краматорських багатоповерхівках відключатимуть ліфти за низький рівень оплати послуг. Фото: Краматорська МВА

Мешканцям багатоквартирних будинків із низьким рівнем оплати за послуги з управління будинком відключатимуть ліфти. Про це, з посиланням на керуючу компанію «Добробут-Краматорськ», повідомила Краматорська міська військова адміністрація.

«Щомісячно наша керуюча компанія для безперебійної роботи ліфтового господарства та вашої зручності здійснює платежі за обслуговування ліфтів та електроенергію, яку вони споживають», — зазначили в компанії.

Там наголосили, що у лютому рівень платежів став критично низьким і компанія стала перед вибором — виплачувати зарплати людям, які щодня виходять на роботу: слюсарям, сантехнікам, аварійникам, двірникам або продовжувати роботу ліфтів.

«Для відновлення роботи ліфтів було виконано великий обсяг роботи, витрачено значні кошти. Подальша робота ліфтового господарства – наше спільне завдання. І саме оплата мешканцями за послугу з обслуговування багатоквартирного будинку — найважливіший внесок у її реалізацію», — йдеться у зверненні управляючої компанії.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Краматорську виконали капітальний ремонт шести пасажирських ліфтів.