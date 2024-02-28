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Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украин

28 февраля 2024, 17:59

Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украин

Премьер Бельгии Александр де Кроо объявил, что его страна профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит — больше оружия для защиты от российского агрессора», - сказал Кроо.

По словам де Кроо, Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро, поэтому в течение следующих недель в Украину поступит больше боеприпасов.

Отметим, что чешский президент Павел раннее заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Канада также планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.

 

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