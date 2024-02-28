Бельгія оголосила про виділення 200 млн євро на закупівлю 800 тис. снарядів для України

Прем'єр Бельгії Олександр де Кроо оголосив, що його країна профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи для більшої підтримки української армії. Про це він написав у соцмережі Х.

«Ми ніколи не зможемо зрівнятися із тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора», - сказав Кроо.

За словами де Кроо, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тож протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.

Зазначимо, що чеський президент Павло раніше заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Канада також планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України.