В Донецкой области стартовал пилотный проект «Укрпочта. Аптека»: как воспользоваться услугами

Фото: сайт Донецкой областной государственной администраци

Укрпочта получила лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Теперь Укрпочта будет принимать заказы и доставлять медикаменты в самые отдаленные населенные пункты страны, где проблема отсутствия стационарных аптек и доступа к лекарственным средствам крайне острая. Об этом сообщают на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Пилотный проект «Укрпочта. Аптека» уже стартовал в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины — первый заказ был получен в городе Покровск Донецкой области.

Проект «Укрпочта. Аптека» призван решить три ключевых проблемы.

Во-первых, доступ к аптекам в тех населенных пунктах, где их нет или те разрушены за время полномасштабной войны.

Во-вторых, доступ к тем лекарствам, которых может не быть в ассортименте ближайшей аптеки.

В-третьих, доступность лекарства, так как та самая ближайшая аптека может не предлагать оптимальные цены или не участвовать в государственной программе «Доступные лекарства».

После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут присоединены прифронтовые Харьковщину, Херсонщину, Николаевщину, Запорожье и т. д. В перспективе все населенные пункты страны.

В ассортимент входит лекарственные средства безрецептурной группы (почти 10 тыс. наименований), а также по программе «Доступные лекарства», которая включает 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования.

Указывается, что лекарственные средства будут отпускаться из аптечного заведения компании и доставляться потребителям в ближайшее отделение Укрпочты.

Для того, что бы оформить заказ необходимо позвонить по телефону 0 800 300 545.

Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и направлен по услуге «Укрпочта Экспресс». Доставка бесплатная. Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах.