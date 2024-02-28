На Донеччині стартував пілотний проект «Укрпошта. Аптека»: як користуватися послугами

Фото: сайт Донецької обласної державної адміністрації

Укрпошта отримала ліцензії на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Тепер Укрпошта прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів країни, де проблема відсутності стаціонарних аптек та доступу до лікарських засобів вкрай гостра. Про це повідомляють на сайті Донецької обласної державної адміністрації.

Пілотний проект «Укрпошта. Аптека» вже стартував у Донецькій області та в окремих прикордонних районах Сумщини – перше замовлення було отримано у місті Покровськ Донецької області.

Проект «Укрпошта. Аптека» покликаний вирішити три ключові проблеми.

По-перше, доступ до аптек у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані під час повномасштабної війни.

По-друге, доступ до тих ліків, яких не може бути в асортименті найближчої аптеки.

По-третє, доступність ліків, оскільки та найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни або не брати участь у державній програмі «Доступні ліки».

Після успішного старту планується розширення, і до проекту будуть приєднані прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі усі населені пункти країни.

До асортименту входять лікарські засоби безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань), а також за програмою «Доступні ліки», що включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.

Вказується, що лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення Укрпошти.

Для того, щоб оформити замовлення необхідно зателефонувати за номером 0 800 300 545.

Для зв'язку з фахівцем дотримуйтесь підказок у голосовому меню.

Замовлення буде упаковано та направлено за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна. Відстежити відправку можна на сайті, в мобільному додатку та через чат-бота в месенджерах.