Россияне за сутки обстреляли Донецкую область: двое людей погибли, четверо пострадали

Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 февраля, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 28 февраля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Северске и Переездном», — написал он.





По информации Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1875 человек, еще 4632 – пострадали от рук оккупантов. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска продолжают продвигаться западнее Авдеевки в Донецкой области.