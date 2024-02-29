Ситуация в Авдеевском направлении. Карта: DeepState

Российские войска продолжают продвигаться западнее Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, обозначив изменения на своей карте.



Отмечается, что оккупанты продвинулись южнее Бердичей, в Орловке, южнее Тоненького и возле Невельского.



Ранее в оперативно-стратегической группировке войск «Таврия» сообщили, что украинские военнослужащие ведут оборонную операцию на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Речь о каскаде водохранилищ, в который, как ожидается, в итоге упрутся россияне.