Росіяни за добу обстріляли Донецьку область: двоє людей загинули, четверо постраждали

Російські окупанти минулої доби, 28 лютого, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 28 лютого росіяни вбили 2 мешканців Донецької області: у Сіверську та Переїзному», — написав він.





За інформацією Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1875 осіб, ще 4632 — постраждали від рук окупантів. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують просуватися на захід від Авдіївки в Донецькій області.