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Силы обороны выбили российских оккупантов из Орловки — главнокомандующий

29 февраля 2024, 09:49

Силы обороны выбили российских оккупантов из Орловки — главнокомандующий

Украинские военнослужащие выбили российских оккупантов, которые накануне прорвались на окраину села Орловка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня, 29 февраля.

Генерал отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

«Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки», — заявил Сырский.

Ранее мы писали, что 28 февраля украинские военные взяли под контроль Красногоровку в Донецкой области. 

Также представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий отметил, что украинские военнослужащие ведут оборонную операцию на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи.

Пое гословам, штурмовые группы россиян были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. В тоже время оккупанты пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

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