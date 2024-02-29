Сили оборони вибили російських окупантів з Орлівки – головнокомандувач

Українські військовослужбовці вибили російських окупантів, які напередодні прорвалися на околицю Орлівки Покровського району Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 29 лютого.



Генерал відзначив мужність, стійкість та героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.



«Вони сміливими та рішучими діями вибили супротивника, який прорвався на околицю Орлівки», — заявив Сирський.



Раніше ми писали, що 28 лютого українські військові взяли під контроль Красногорівку на Донеччині.



Також представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Ліховий зазначив, що українські військовослужбовці ведуть оборонну операцію на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.



За словами, штурмові групи росіян були заблоковані в околицях і на підході до села Орлівка. Водночас окупанти намагалися просуватися за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.