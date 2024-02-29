В Курахово показали ликвидацию пожара после обстрела РФ

Пожар в Курахово. Фото: кадр из видео

В Курахово показали, как ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела РФ. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.



«Россияне ударили по городу вчера днем, произошло возгорание складского здания и легкового автомобиля», — рассказали спасатели.







Сотрудники чрезвычайной службы ликвидировали пожар на общей площади 40 кв. Также в результате обстрела были повреждены 4 легковых автомобиля.



Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что за прошедшие сутки в Кураховской громаде были повреждены четыре дома: два в Курахово и два в Остром.



Ранее стало известно, что за 28 февраля россияне убили двух жителей Донецкой области: в Северске и Переездном.



Напомним, российские войска атаковали Курахово Покровского района Донецкой области, 28 февраля. Под огонь попала местная пожарная часть.