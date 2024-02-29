У Кураховому показали ліквідацію пожежі після обстрілу РФ

Пожежа у Кураховому. Фото: кадр із відео

У Кураховому показали, як ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ. Про це повідомили у ДСНС України.



«Росіяни вдарили по місту вчора вдень, сталося займання складської будівлі та легкового автомобіля», - розповіли рятувальники.







Співробітники надзвичайної служби ліквідували пожежу на загальній площі 40 кв. Також в результаті обстрілу було пошкоджено чотири легкові автомобілі.



Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що минулої доби в Курахівській громаді було пошкоджено чотири будинки : два в Кураховому і два у Гострому.



Раніше стало відомо, що за 28 лютого росіяни вбили двох жителів Донецької області: у Сіверську та Переїзному.



Нагадаємо, російські війська атакували Курахове Покровського району Донецької області, 28 лютого. Під обстріл потрапила місцева пожежна частина.