В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин (на фото — справа) хочет переименовать в Мариуполе улицу Азовстальскую. Фото: телеграм-канал Пушилина

Оккупанты планируют переименовать в захваченном Мариуполе улицу Азовстальскую в Тульский проспект. С такой инициативой выступил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Обсудили с [губернатором Тульской области] Алексеем Дюминым взаимодействие между регионами: Тульская область помогает восстанавливать Мариуполь. Рассказал ему об инициативе по переименованию улицы Азовстальской в Тульский проспект. Жители города благодарны братскому региону за помощь, об этом всегда должны помнить и следующие поколения», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.



В то же время, по результатом опроса в пророссийском телеграм-канале «Мариуполь Наш», большинство участников проголосовало против переименования улицы.

Ранее сообщалось, что россияне приступают к строительству ветки железной дороги, которая свяжет Мариуполь с оккупированным Крымом.