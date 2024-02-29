У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект

Глава невизнаної «ДНР» Денис Пушилін (на фото — праворуч) хоче перейменувати у Маріуполі вулицю Азовстальську на Тульський проспект. Фото: телеграм-канал Пушиліна

Окупанти планують перейменувати у захопленому Маріуполі вулицю Азовстальську на Тульський проспект. З такою ініціативою виступив голова невизнаної «ДНР» Денис Пушилін.

«Обговорили з [губернатором Тульської області] Олексієм Дюмін взаємодію між регіонами: Тульська область допомагає відновлювати Маріуполь. Розповів йому про ініціативу щодо перейменування вулиці Азовстальської на Тульський проспект. Мешканці міста вдячні братньому регіону за допомогу, про це завжди мають пам'ятати й наступні покоління», — написав Пушилін у своєму телеграм-каналі.

Водночас, за результатом опитування у проросійському телеграм-каналі «Маріуполь Наш» більшість респондентів проголосували проти перейменування вулиці.

Раніше повідомлялося, що росіяни приступають до будівництва гілки залізниці , яка зв'яже Маріуполь із окупованим Кримом.