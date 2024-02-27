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Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым

27 февраля 2024, 16:58

Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым

Россияне приступают к строительству железной дороги, соединяющей Мариуполь и Крым. Иллюстрация: ЦЖР Россияне приступают к строительству железной дороги, соединяющей Мариуполь и Крым. Иллюстрация: ЦЖР

Российские власти строят две новые ветки железной дороги, которая будет проходить по оккупированным территориям Запорожской области. Железнодорожные ветки будут дублировать существующую украинскую колею, которая находится в пределах досягаемости ВСУ. Оккупанты устроили узловую станцию, к которой с одной стороны подходят пути из Крыма, а с другой — пути из Ростовской области, из оккупированной части Донецкой области, из Мариупольского и Бердянского портов. Об этом сообщил Центр журналистских расследований.

Журналисты центра опубликовали ориентировочную карту новой российской железной дороги, которую создали на основе изображений от спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства.

На карте видно, что россияне пытаются провести новый путь, параллельно существующей сети путей возле Донецка (на карте справа) и в Крыму (через Мелитополь, на карте слева). Обозначено, что существующая ветка, которая проходит через Токмак, регулярно попадает под удары ВСУ: все случаи попадания обозначены черепами. Кроме того, в пределах досягаемости украинских снарядов есть новостройки, но агрессора это не остановило.

В статье указано, что россияне планируют построить узловую станцию в селе Осипенко, возле сел Новопетровки и Куликовское в Бердянском районе. Особенностью этой точки является то, что она равноудалена от портов Мариуполя и Бердянска, а рядом, на полигонах — места дислокации техники и личного состава.

От узловой станции Осипенко линия железной дороги будет разветвляться. Одна ветка будет следовать на северо-восток — в сторону Донецка и далее на Ростов (Мариуполь — село Никольское — село Кальчик). Вторая будет идти параллельно Азовскому морю и также доберется до Ростовской области (маршрут Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя).

Также журналисты отметили еще две важных точки возле Мелитополя. В одной точке железная дорога присоединится непосредственно к существующим путям в Мелитополе, а во второй — сольется с линией, которая направляется из Джанкоя в Крыму.

На портале разметили подробную карту новых железнодорожных путей с обозначением основных станций. Журналисты отметили, что железной дороги еще нет, но ведется активная работа по подготовке к строительству.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города». 

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