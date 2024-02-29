В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина

Во временно оккупированном Россией Рубежном Луганской области продолжается принудительная паспортизация. Недавно стало известно, что в очереди государственного учреждения скончалась женщина. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На днях в очереди в паспортный стол умерла женщина средних лет», — заявил он.



По словам Лысогора, в оккупационных населенных пунктах, чтобы стать владельцем талона на прием в государственное учреждение, необходимо занимать очередь с вечера.



«Местные коллаборанты знают о проблеме, но увеличивать количество мест приема не собираются», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что представителям оккупационных «администраций» приказано усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне подготовки к так называемым выборам президента России.



