В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка

У тимчасово окупованому Росією Рубіжному Луганської області продовжується примусова паспортизація. Нещодавно стало відомо, що в черзі державної установи померла жінка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Днями в черзі до паспортного столу померла жінка середніх років», — заявив він.



За словами Лисогора, щоб в окупаційних населених пунктах стати власником талону на прийом до державної установи, необхідно займати чергу з вечора.



«Місцеві колаборанти знають про проблему, але збільшувати кількість місць прийому не збираються», — резюмував глава регіону.



Раніше ми писали, що представникам окупаційних адміністрацій наказано посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі підготовки до так званих виборів президента Росії.