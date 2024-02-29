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В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку

29 февраля 2024, 13:45

В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку

Эвакуация с Авдеевского направления. Фото: кадр из видео Эвакуация с Авдеевского направления. Фото: кадр из видео

С приближением фронта, в течение последних 12 дней, все больше жителей Очеретинской громады обращались к полицейским за эвакуацией, поэтому полицейские подразделения «Белых Ангелов» спасали местных на Авдеевском направлении. Об этом сообщила полиция Донецкой области.



«88-летнюю Веру Степановну из села Уманское Россия оставила без жилья - частично уцелели только стены. Маломобильная женщина и ее родственницу были эвакуированы в Доброполье», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что экстренную эвакуацию запросила еще одна семья, потому что из-за тяжелой болезни женщина оказалась в критическом состоянии.

Поэтому группа «Белый Ангел» доставила больную вместе с мужем и сыном в больницу. К несчастью, 67-летняя женщина умерла.

По информации полиции Донецкой области, в результате российской агрессии и постоянных обстрелов погибшая не имела доступа к лечению и надлежащему уходу.

За 12 дней правоохранители доставили в села Уманское, Бердычи, Орловку, Семеновку более тонны грузов — продукты, в том числе готовые пайки, которые не нужно готовить, хлеб, питьевую воду, гигиенические наборы.

Ранее из Селидовской общины Донбасса эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей.

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