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У розпал боїв «Білі Янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку

29 лютого 2024, 13:45

У розпал боїв «Білі Янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку

Евакуація з Авдіївського напрямку. Фото: кадр із відео Евакуація з Авдіївського напрямку. Фото: кадр із відео

З наближенням фронту протягом останніх 12 днів все більше мешканців Очеретинської громади зверталися до поліцейських за евакуацією, тому підрозділи «Білих Янголів» рятували місцевих на Авдіївському напрямку. Про це повідомила поліція Донецької області.



«88-річну Віру Степанівну із села Уманське Росія залишила без житла – частково вціліли лише стіни. Маломобільну жінку та її родичку було евакуйовано до Добропілля», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що екстрену евакуацію запросила ще одна родина, бо через тяжку хворобу жінка опинилася у критичному стані.

Тому група «Білий Янгол» доправила хвору разом із чоловіком та сином до лікарні. На жаль, 67-річна жінка померла.

За інформацією поліції Донецької області, внаслідок російської агресії та постійних обстрілів загибла не мала доступу до лікування та належного догляду.

За 12 днів правоохоронці доставили в села Уманське, Бердичі, Орлівку, Семенівку понад тонну вантажів — продукти, у тому числі готові пайки, які не потрібно готувати, хліб, питну воду, гігієнічні набори.

Раніше із Селидівської громади Донбасу евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.

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