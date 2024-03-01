В ГУР назвали имена причастных к российской спецоперации «Майдан-3»

К спецоперации "Майдан-3", которую проводят спецслужбы Российской Федерации, причастны первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, обвиняемый в госизмене экс-нардеп Украины и кум Владимира Путина Виктор Медведчук и журналистка Диана Панченко. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии NV.

Юсов отметил, что Кириенко задействован в планировании и управлении спецоперацией "Майдан-3", которую Россия проводит против Украины.

При этом Медведчук, по словам представителя ГУР, является для Кремля источником информации о политической ситуации в Украине и ряда контактов.

Что касается журналистки Панеченко, Юсов отметил, что она является «просто медиаинструментом».

«Она так же используется, как и многие другие российские пропагандисты, но ее фигуру здесь переоценивать не стоит», — отметил он.

Юсов подчеркнул, что россияне будут пытаться транслировать свои нарративы через лидеров общественного мнения как в Украине, так и в других странах. По его словам, Кремль намерен действовать не напрямую, а опосредованно, используя неосведомленность, доверие людей или их непреднамеренные намерения.

«Задача российских спецслужб, в том числе и в рамках этой спецоперации, конечно, поддерживать и развивать собственные агентурные возможности и собственную сеть. Или работать, если не напрямую через агентов, то через агентов влияния», — сказал Юсов.

Напомним, ранее сообщалось. что кульминация кампании по дискредитации украинской власти и военного руководства ВСУ будет в ближайшие недели. Об этом заявили в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины.