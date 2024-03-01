У ГУР назвали імена причетних до російської спецоперації «Майдан-3»

До спецоперації "Майдан-3", яку проводять спецслужби Російської Федерації, причетні перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, звинувачений у держзраді екс-нардеп України та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук та журналістка Діана Панченко. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі NV.

Юсов зазначив, що Кирієнко задіяний у плануванні та управлінні спецоперацією "Майдан-3", яку Росія проводить проти України.

При цьому Медведчук, за словами представника ГУР, є для Кремля джерелом інформації про політичну ситуацію в Україні та ряд контактів.

Щодо журналістки Панеченко, Юсов зазначив, що вона є «просто медіаінструментом».

«Вона так само використовується, як і багато інших російських пропагандистів, але її фігуру тут переоцінювати не варто», — зазначив він.

Юсов наголосив, що росіяни намагатимуться транслювати свої наративи через лідерів громадської думки як в Україні, так і в інших країнах. За його словами, Кремль має намір діяти не безпосередньо, а опосередковано, використовуючи непоінформованість, довіру людей або їхні ненавмисні наміри.

«Завдання російських спецслужб, у тому числі і в рамках цієї спецоперації, звісно, підтримувати та розвивати власні агентурні можливості та власну мережу. Або працювати, якщо не безпосередньо через агентів, то через агентів впливу», — сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що кульмінація кампанії з дискредитації української влади та військового керівництва ЗСУ буде найближчими тижнями. Про це заявили у Комітеті з питань розвідки за президента України.